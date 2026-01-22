Tam 9 gün sürecek! İstanbul kararıyor...

Güneşe veda..

İstanbul, kasvetli havaların etkisi altına giriyor.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre Megakent’te tam 9 gün boyunca gri bir gökyüzü hakim olacak.

Güneş yüzünü neredeyse hiç göstermeyecek, şehir genelinde kapalı, puslu ve ağır bir atmosfer hissedilecek.

HAVA GRİLEŞTİ

Hava Forum, "Güneş sevmeyenlere müjde! İstanbul'da 9 gün boyunca hava gri olacak. Gri severler tadını çıkarın..." paylaşımı yaptı.

Uzmanlar, bu süreçte özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük bulutluluk, yer yer sis ve nem oranında artış beklendiğini belirtiyor.

Kasvetli havanın, şehir temposunu yavaşlatması beklenirken; uzmanlar vatandaşları ruh halindeki değişimlere, halsizlik ve isteksizlik hissine karşı uyarıyor.