Tarım Bakanlığı açıkladı: O ekmeklere yasak geliyor

Ekmek üretiminde kullanılan bazı katkı maddelerine yönelik kapsamlı bir değişiklik gündemde.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak düzenleme ile, ekmeğe koyu renk ve aroma vermek amacıyla kullanılan bazı bileşenlerin yasaklanması planlanıyor. Amaç, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek ve ürün içeriklerinde şeffaflığı artırmak.

Hazırlanan çalışmaya göre mevcut mevzuatta yer alan Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile Buğday Unu Tebliğiüzerinde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda özellikle görsel ve aromatik etki oluşturmak için kullanılan bazı katkı maddelerinin üretimde yer almasına son verilmesi öngörülüyor.

Düzenleme ile birlikte “kavrulmuş malt unu” ifadesinin tebliğden tamamen çıkarılması planlanırken, ekmeğe koyu renk kazandırmak için kullanılan kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi bileşenlerin kullanımı yasaklanacak.

Aynı şekilde bu tür katkılara ilişkin sınırlamaların un üretimini kapsayan düzenlemelerde de yer alması bekleniyor.

SON TARİH 31 ARALIK

Yeni düzenlemeye uyum süreci için sektör temsilcilerine takvim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, ekmek üreticileri ve fırınların 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek.

Un üreticileri ve diğer gıda işletmeleri için ise daha erken bir tarih öngörülerek, uyum süresi 30 Eylül 2026 olarak belirlendi.