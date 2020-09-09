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    • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

    Bekir Pakdemirli: "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz." dedi.
    • AA
    • 09.09.2020 - 14:50
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 14:50
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.

    Pakdemirli: "27 Ağustos’ta kuru üzüm fiyatlarını 12,5 Lira olarak açıkladık. Şu an TMO’ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış, 15 bin ton randevu bulunmaktadır. TMO’nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim, ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimizi işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 Liranın altına düşürmeyeceğiz."

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