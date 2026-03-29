Tarlaya ev yapma şartları değişti: İşte 2026 kuralları

Son yıllarda şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin sayısı arttı.

Pek çok kişi "bir tarla alırım, üstüne de evimi yaparım" diye düşünmeye başladı.

Ancak işin gerçeği artık eskisi kadar basit değil.

Türkiye’de tarım arazileri 5403 sayılı kanunla korunuyor ve bu alanlara kafaya göre yapı yapmak mümkün değil.

Eskiden daha esnek gibi görünen bu süreç, artık çok daha sıkı kurallara bağlı.

Yeni düzenlemeler hem ne kadar yapı yapılabileceğini sınırlıyor hem de ciddi teknik ve yasal şartlar getiriyor.

TARLAYA EV YAPMA GÜNCEL ŞARTLARI 2026

Tarla üzerine konut ya da bağ evi yapılabilmesi için öne çıkan temel kriterler şöyle:

Minimum 5.000 m² şartı: Bu büyüklüğün altındaki tarlalarda konut yapılmasına izin verilmiyor.

Yola cephe zorunluluğu: Kadastro yoluna cephe olmayan parsellerde yapı ruhsatı alınamıyor.

Yapı alanı sınırı (%5 / max 250 m²): İnşaat alanı arsanın %5’ini geçemiyor ve her durumda 250 m² ile sınırlı kalıyor.

Kat ve yükseklik sınırı: En fazla 2 kat ve 6.5 metre yüksekliğe izin veriliyor.

Çekme mesafeleri: Parsel sınırına en az 5 metre, yola mesafe en az 10 metre

Ruhsat ve izin zorunluluğu: Tarım dışı kullanım izni + yapı ruhsatı alınmadan yapılan yapılar kaçak yapı sayılıyor.

TARIM ARAZİSİNE EV YAPMANIN CEZASI

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kanunu’nun 20. maddesinde tarım arazilerini amacı dışında kullanacak kişilere para cezası verilebileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle kişiler hakkında verilebilecek cezalar 2026 yılı itibariyle şu şekilde düzenlenmiştir:

Ruhsatsız inşaatın cezası: 1 metrekare 1.500 – 4.000 TL arası.

Ruhsatsız 100m2 inşaatın cezası: Ortalama 150.000 TL

Tarım arazisinin amaç dışı kullanımının cezası: Minimum 100.000 TL

İnşaat yıkım masrafları: 10.000 – 50.000 TL arası.