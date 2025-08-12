TCDD 229 işçi alımı 2025: Başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılı için 229 yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Kurum, farklı branş ve kadrolarda istihdam edilecek personel için başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağını açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen adayların, ilan metninde belirtilen şartları sağlaması ve başvurularını belirlenen tarihler arasında online olarak tamamlaması gerekiyor.

TCDD ayrıca, alım yapılacak branş ve kadro dağılım listesini de resmi duyurusunda paylaştı.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

TCDD, 2025 yılı için KPSS puan şartı aranmaksızın toplam 229 işçi alımı yapacağını duyurdu.

Alım kapsamında, “Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi” (11UY0035-4) sahibi 18-30 yaş arası adaylar arasından 5 makinist, ayrıca farklı branşlarda 224 daimi işçi istihdam edilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlardan mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını almamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.