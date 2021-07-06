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    Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki daha ele geçirildi

    Sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ’da sahte içkiye yönelik polis operasyonu sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde bir adreste 82 şişe sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 17:07
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    Tekirdağ'da 82 şişe kaçak içki daha ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sahte/kaçak alkol üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    82 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan çalışmalar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada, toplamda 82 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

    1 ŞÜPHELİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

    Tekirdağ da 82 şişe kaçak içki daha ele geçirildi #1

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