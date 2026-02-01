Tekirdağ'da taksi durağına çarpan kamyonet kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde gece saatlerinde dönel kavşakta turlayan kamyonet, taksi durağını çarparak yerle bir etti.

Olay anında taksi durağında kimsenin bulunmaması sayesinde faciadan dönüldü.

Şiddetli çarpma nedeniyle durak paramparça olurken kamyonet sürücüsü ise olay yerini terk etti.

"NE SEBEPLE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Taksi sürücüleri kamyonet şoförünün olay yerini terk etmesine tepki gösterdi.

Durak görevlisi Ural Uluğ, "Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Aracın çarptıktan sonra da olay yerini terk etmesi bizi üzdü. Daha önce de durağın camlarını kırdılar" diye konuştu.