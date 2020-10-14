TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı
Derz yenileme çalışması nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti, 1 ay boyunca trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine gidenler, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullanacak.
- DHA
- 14.10.2020 - 18:03
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde viyadüklerde derz yenileme çalışması yapılacak.
1 ay sürecek çalışma nedeniyle bugün saat 15.00’te TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.
D-100 KARAYOLU KULLANILACAK
Ekipler yolu dubalarla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu’na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı ViDEO