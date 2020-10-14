Dolar
7.9145
-0.058%
Euro
9.307
0.0118%
Altın
1902.76
0.6144%
Borsa
1189.29
1.242%
G. Altın
485.221
0.7631%
Bitcoin
90503.38
-0.3347%
EXEN Coin
12.10
0.08%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı

    Derz yenileme çalışması nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti, 1 ay boyunca trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine gidenler, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullanacak.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 18:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı

    TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde viyadüklerde derz yenileme çalışması yapılacak.

    1 ay sürecek çalışma nedeniyle bugün saat 15.00’te TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

    D-100 KARAYOLU KULLANILACAK

    Ekipler yolu dubalarla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

    D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu’na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı ViDEO

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #1

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #2

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #3

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #4

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #5

    TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti 1 ay ulaşıma kapalı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir