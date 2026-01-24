Tercan’da dondurucu soğuk pazarı vurdu: Tezgâhlar açılmadı Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hava ve kapalı köy yolları nedeniyle cuma günleri kurulan semt pazarı açılamadı. Pazar alanı bu hafta araç parkına dönüştü.

Pazarın kurulamaması hem pazarcı esnafını hem de ilçe esnafını olumsuz etkiledi. Erzincan'ın Tercan ilçe merkezinde haftanın yalnızca bir günü kurulan pazar, dondurucu soğuklar nedeniyle boş kaldı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşıma kapanan köy yolları, pazarcı esnafının ilçeye gelmesini engelledi. PAZAR ALANI OTOPARKA DÖNDÜ Tezgâhların kurulmadığı pazar yerinde alışveriş hareketliliği yaşanmazken, boş kalan alan araçların park ettiği bir noktaya dönüştü. İlçede alışverişin önemli bir bölümünün karşılandığı pazarın açılamaması dikkat çekti. ESNAF DA VATANDAŞ DA MAĞDUR Pazarın kurulamaması, pazarcı esnafının yanı sıra ilçe esnafını da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, esnaf satış kaybı yaşadı.

