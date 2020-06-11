Ters laleler, Artvin'de yaylaları süslüyor

Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleler, meraklılarının ilgisini çekiyor.

Zirvelerin eteklerinde yetişen ters laleleri görmek isteyenler, Artvin'de 2 bin 500 rakımlı Şavşat ilçesinin Maden Köy (Bazgiret) dağına çıkıyor.

Dünyada 167 türden 43’ü Türkiye'de yetişen soğanlı bitkiler arasında yer alan ters laleler, Artvin'de haziran ayının gelmesiyle dağların eteklerinde açmaya başladı.

Uzmanlar, genellikle açık alanlarda doğrudan güneş ışığı alan bölgelerde yetişen dekoratif çiçek yapısına sahip olan ters lale üzerinden kaçakçılık konusunda uyarılarda bulunarak, bitki soğanlarını toplayan kişiler görüldüğü zaman yetkililere haber verilmesini istiyor.

TERS LALELERİN NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Aydın Tüfekçioğlu, "Ters laleler; dünyada 167 türü olan ülkemizde de 43 türü bulunan soğanlı bir bitki türü. Ülkemizde bulunan 43 türün 20 adedi endemiktir yani sadece ülkemizde bulunmaktadır.





Buna; ağlayan gelin, hüzün çiçeği, ters lale gibi değişik isimler yöresel olarak verilmektedir. Soğanlı bir bitki olması dolayısıyla da bitki kaçakçılığına konu edilebiliyor. Vatandaşlarımızın, bunun soğanlarını toplayan vatandaşları gördüğü zaman uyarmaları veya yetkililere haber vermeleri gerekiyor, çünkü nesli tehlike altında olan bir tür." dedi.

4'TE 1'İ TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

"Bitkinin yetişme alanlarına baktığımız zaman bin ile 3 bin metre arasında büyüyen bir bitki" diyen Tüfekçioğlu, "Orta derinlikte kumlu topraklarda gelişen bir tür. Ülkemiz için son derece önemli. Baktığımız zaman dünyadaki türlerin 4’te 1’i de bizim ülkemizde yetişiyor. Dolayısıyla anavatanı bizim ülkemiz diyebileceğimiz bir tür.

Artvin’de biz bu bitki türünü bulmak için Maden köyüne eski adıyla Bazgiret köyüne gittik, her yerde bulunmuyor. Dolayısıyla nadir olan bir tür ama özellikle doğa fotoğrafçıları eko-turizm amaçlı ziyaretçiler bu türleri görmek için Artvin’in değişik yörelerine gidiyorlar. Artvin turizmi için eko-turizmi için önemli bir tür diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.