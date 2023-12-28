TMSF, şirketlerine kayyum atanan Dilan Polat'ın kremlerini satacak Dilan ve Engin Polat çiftinin, kara para aklama ve vergi kaçırma suçları sebebiyle şirketlerine kayyum olarak TMSF atanmıştı. Şirket çalışanlarının işlerinden olmaması için TMSF, şirketlerin faaliyetlerini devam ettirecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.



İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

14 tutuklama gerçekleşti

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şirketlerine kayyum atandı

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine de kayyum atandı..

TMSF krem satacak

Show TV'nin haberine göre, kayyum olarak atanan TMSF, Dilan Polat'ın cilt bakım ürünleri için düğmeye bastı.

Hukuki süreç devam ederken TMSF Polatlar'ın yüzlerce çalışanına maaş ödemeye başladı.

Siparişlerde aksama olmaması için kozmetik ürünlerinin satışı da yeniden başlayacak.