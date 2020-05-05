Tokat Belediyesi'nin restorasyonu büyük tepki topladı

Belediyenin, restorasyon çalışmaları altında bir parkta sarmaşıkları keserek yaptığı peyzaj, alay konusu oldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı, ildeki bir parka ait restorasyon çalışmalarına ait görüntüler, eleştirileri de beraberinde getirdi...

BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ

Eyüp Eroğlu, "Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur." diyerek Tokat'taki bir parkın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaştı.

Eroğlu paylaştığı fotoğrafın altına "Atalarımızın izinde Şehrimize hizmet etmeye, her yeri çiçek gibi yapmaya devam ediyoruz. Bu görsel sadece küçük bir örnek." notunu düştü.

SARMAŞIKLAR KESİLDİ ÇEŞME DUVARI YIKILDI

Yalnız alanın eski halinde sarmaşıklar ve bir çeşme yer alırken; restore edilmiş halinde sarmaşıkların kesildiği, çeşme duvarının yıkıldığı ve çeşmenin de yerinin değiştirildiği görülüyor.

Hal böyle olunca Eroğlu, tepkilerle karşılaştı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

EROĞLU ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ