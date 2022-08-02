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    Tokat'ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu

    Tokat'ta Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eski nişanlısının yanındaki sevgilisi ise yaralandı.
    • 02.08.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 19:35
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    Tokat'ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu

    Saat 16.00 sıralarında Tokat'ın Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında yaşanan olayda, Fatma G., iddiaya göre, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti.

    Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gördü.

    Eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı

    Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı.

    Yıldız ve kız arkadaşı E.D. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #1

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #2

    "Kızın babası rıza olmadı"

    Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #3

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #4

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #5

    Tokat ta bir kadın, sokakta gördüğü eski nişanlısını tabancayla vurdu #6


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