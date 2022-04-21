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    Tokat'ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi

    Tokat’ta temizlik görevlileri tarafından fark edilen "dinamit" görünümlü saat polis ekiplerini alarma geçirdi.
    • 21.04.2022 - 01:55
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    Tokat'ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi

    Tokat'ta Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti.

    Yol trafiğe kapatıldı

    Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı.

    Tokat'ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi - Video

    Dinamit görünümlü saat

    Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu. Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti.

    Tokat ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi #1

    Yanlışlıkla çöpe atılmış

    İHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında “dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi.

    Tokat ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi #2

    Tokat ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi #3

    Tokat ta dinamit görünümlü saat ele geçirildi #4


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