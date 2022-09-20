Kazı Kazan oynayan şahıs, kuponu kazıdığında 2 milyon liralık ikramiye kazandığını gördü. Büyük sevinç yaşayan adam, "İkramiye ile oğluma iş yeri açar, babalık görevimi yaparım" dedi.

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası 49 yaşındaki Dursun Koçyiğit, son parasıyla zengin oldu.

Dün akşam saatlerinde şans oyunları bayisine giden Koçyiğit, cebindeki son 30 lirasıyla Kazı Kazan kuponu satın aldı.

2 milyonluk ikramiye kazandı

DHA'nın aktarımına göre; kazıdığı kuponda 2 milyon liralık ikramiye kazandığını gören Koçyiğit, yaşadığı şaşkınlıkla bayiye kuponu teyit ettirdi.

Tokat'ta son 30 lirasıyla kupon oynayan adama 2 milyonluk ikramiye çıktı VİDEO



"Oğluma bir iş yeri açar babalık görevimi yaparım"

İkramiyenin doğrulanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Koçyiğit, "Çarşıya bir iş için geldim. Cebimde 30 lira param vardı. 'Bir tane 30'luk alayım, şansımı deneyeyim. Çıkarsa çıkar, çıkmaz ise şansa' dedim. Bir de baktım 2 milyon lira ikramiye çıktı. Çok heyecanlıyım. Hemen büfe görevlisinin yanına koştum. Ben de inanamadım, o da makineye okutunca öğrendik. İkramiye ile oğluma bir iş yeri açar, evlendiririm, arabasını alırım. Babalık görevimi yaparım. Ben devamlı oynamıyordum. Arada sırada oynarım. En son cebimde 30 lira param vardı. Onunla da sigara alacaktım. Büfede oynayıp oynamama konusunda kararsız kaldım. 'Nasipse çıkar' dedim ve oynadım" diye konuştu.

"O da heyecanlandı, biz de heyecanlandık"

Büfe görevlisi Yücel Ergin ise "Arkadaş geldi buradan Kazı Kazan aldı. Bir tane verdim, ona da 2 milyon lira çıktı. O da heyecanlandı, biz de heyecanlandık" dedi.









