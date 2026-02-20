TOKİ Adana kurası canlı izle 2026: TOKİ Adana 12 bin 400 konut kura sonuçları

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da yürütülen etapta kritik aşamaya gelindi.

Kent genelinde inşa edilecek 12 bin 400 adet 1+1 ve 2+1 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesi başvuru sahipleri tarih ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından organize edilen kura süreciyle birlikte Adana’da binlerce aileyi ev sahibi yapacak isimler kamuoyu önünde açıklanacak.

Çekilişin hangi saatte yapılacağı ve canlı yayın detayları belli oldu.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Adana’da hayata geçirilecek konutlar için hak sahibi belirleme çekilişi bugün gerçekleştirilecek.

Kura organizasyonu saat 11.00’de Adana Müze Kompleksi bünyesindeki Müze Konferans Salonu’nda yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenecek çekilişte, başvuru sahipleri arasından konut almaya hak kazanan isimler noter huzurunda belirlenecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından hak sahipliği bilgileri dijital ortamda erişime açılacak.

TOKİ tarafından yayımlanacak sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bununla birlikte başvuru sahipleri, e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden de sorgulama yapabilecek.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını çevrim içi olarak öğrenebilecek.