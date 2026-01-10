TOKİ Antalya kura çekimi 2026: Kura çekimi saat kaçta? CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde Antalya için kura heyecanı başladı.

Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, konut sahibi olma yolunda en kritik aşamaya girdi.

Kura çekiminin yapılacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor.

Peki, TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve hangi platformdan canlı izlenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da kura günü geldi.

Kent genelinde inşa edilecek 13 bin 213 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 10 Ocak’ta saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Binlerce başvuru sahibinin katılım gösterdiği kura süreci, noter huzurunda ve şeffaflık esasına uygun şekilde yapılacak.

Kura çekimine fiziken katılamayacak olan vatandaşlar ise çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



