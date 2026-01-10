Abone ol: Google News

TOKİ Antalya kura çekimi 2026: Kura çekimi saat kaçta? CANLI İZLE

Antalya’da ev sahibi olma hayaliyle TOKİ’ye başvuruda bulunan binlerce vatandaş, kura çekimini bekliyor. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi saat kaçta yapılacak? Nereden izlenecek? İşte detaylar…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 10:55
TOKİ Antalya kura çekimi 2026: Kura çekimi saat kaçta? CANLI İZLE
  • TOKİ’nin düzenlediği sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da, 13 bin 213 konut için kura çekimi 10 Ocak'ta saat 12.00'de yapılacak.
  • Çekiliş, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.
  • Katılamayanlar, çekilişi YouTube üzerinden canlı izleyebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde Antalya için kura heyecanı başladı.

Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, konut sahibi olma yolunda en kritik aşamaya girdi.

Kura çekiminin yapılacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor.

Peki, TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve hangi platformdan canlı izlenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da kura günü geldi.

Kent genelinde inşa edilecek 13 bin 213 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 10 Ocak’ta saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Binlerce başvuru sahibinin katılım gösterdiği kura süreci, noter huzurunda ve şeffaflık esasına uygun şekilde yapılacak.

Kura çekimine fiziken katılamayacak olan vatandaşlar ise çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE


İç Haber Haberleri