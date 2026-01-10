TOKİ Bingöl kura çekimi CANLI İZLE: TOKİ Bingöl kura çekimi saati…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 Bin Konut Projesi kapsamında Bingöl’de konut sahibi olacak isimleri belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı.

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, binlerce vatandaşın gözü kura çekiminin yapılacağı tarih ve saate çevrildi.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Sürece katılamayacak olan başvuru sahipleri ise kura çekimini canlı yayın üzerinden takip etmek istiyor.

Bu nedenle “TOKİ Bingöl kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve canlı olarak nereden izlenecek?” sorularına yanıt aranıyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİLİŞİ KAÇTA?

Bingöl Merkez’de yapılacak 1.400 konut ile birlikte ilçelerde inşa edilecek 650 konut için başvuru yapan vatandaşlar, büyük heyecanla kura saatini bekliyor.

Hak sahibi belirleme kurası 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak.

Kura çekimi, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

