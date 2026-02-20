TOKİ Çanakkale kura çekilişi canlı izle: Kazananlar listesi ve sorgulama ekranı

Çanakkale’de sosyal konut bekleyen vatandaşlar için kritik gün geldi.

“Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen 6 bin 865 konutluk dev TOKİ projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

İl genelinde büyük ilgi gören projede ilçe bazlı konut dağılımı ve kura çekiminin yapılacağı tarih ile adres netleşti.

Peki, TOKİ Çanakkale kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Çanakkale’de inşa edilecek 3 bin 276 konutun hak sahipleri, 20 Şubat Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kura organizasyonu saat 11.00’de Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Süreci yerinde takip edemeyecek vatandaşlar için çekiliş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca vatandaşlar, e-Devlet Kapısı sistemi aracılığıyla da sonuçlara erişebilecek.

T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan başvuru sahipleri, hak sahibi olup olmadıklarını çevrim içi olarak sorgulayabilecek.