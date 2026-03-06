TOKİ Hatay kura çekilişi canlı izle: 13 bin 289 sosyal konut kura sonucu isim listesi

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gözler bu kez Hatay’a çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kura takvimine göre binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekiliş bu hafta gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Sürecin yaklaşmasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar, “TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte 2026 TOKİ Hatay kura çekimine dair merak edilen ayrıntılar…

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 sosyal konutun hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kura programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Hatay kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Böylece başvuru sahipleri sonuçları çevrim içi olarak kolayca görüntüleyebilecek.

Öte yandan kesinleşen hak sahipliği listeleri, noter onay sürecinin ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularının sonucunu ve hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

