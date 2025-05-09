Trabzon'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı

Feci kaza Trabzon'da yaşandı..
Dün saat 22.00 sıralarında, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan Tanjant Yolu'na bağlantı güzergahında ilerleyen İ.K idaresindeki 34 RJ 7102 plakalı aracın freni tutmadı..
KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI
Otomobil, rampada takla atarak önce refüje daha sonra savrularak kaldırımda yürüyen Ali E.'ye çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evine gittiği sırada otomobilin çarpmasıyla yaralanan Ali E., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AĞIR YARALI
Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yandan kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.K., polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
İfadesi sonrası sürücü serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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