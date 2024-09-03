Trabzon'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış Karadeniz'e düştü..
Trabzon'da şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi.
Aşırı yağış ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu.
FINDIKLAR SEL SULARINA KAPILDI
Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık yağmur sularına gömüldü.
Üretici sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış