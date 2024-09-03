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Trabzon'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

Trabzon'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, irili ufaklı heyelanlar da yaşandı.