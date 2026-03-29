Trabzon’da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon’da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle Trabzon Havalimanı çevresinde yoğunlaştı.

Yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri gecikirken, havalimanındaki operasyonlarda aksamalara neden oldu. Yetkililer, yolcuları uçuş bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

TRAFİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kent genelinde etkili olan sis, özellikle şehir merkezine yakın bölgelerde daha yoğun gözlendi. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklendi.

YETKİLİLER UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sisin kısa süreliğine etkili olacağını, sürücü ve yolcuların tedbirli davranmasının önem taşıdığını bildirdi.

Sürücülere düşük hızda seyretmeleri ve yakın takipten kaçınmaları tavsiye edildi.