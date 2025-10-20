Trabzonlunun ürettiği Cabrio, tescilsiz çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da uzun yıllar şoförlük yapan Sabri Yavuz, 2005’te mühendislik eğitimi olmadan kendi atölyesinde üstü açılabilir iki kişilik bir otomobil üretti. Polyester gövdeli, Lombardini motorlu araç, emekliliğinin ardından memleketi Trabzon’un Yomra ilçesinde dikkat çekti.

JANDARMA TRAFİK YASAĞI KOYDU

Basına yansıyan haberlerin ardından Yavuz, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı. Yapılan incelemede, aracın herhangi bir tescil kaydı bulunmadığı ve kara yolunda seyretmesinin yasal olmadığı belirlendi. Tutanağa bağlanan olayda, aracın trafikte görülmesi halinde idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi.

"KÖY YOLLARINDA KULLANIYORUM, İZİN VERİLMEZSE ARACI YAKARIM"

Yavuz, aracını asfalta çıkarmadığını, köy yollarında ve tarım işlerinde kullandığını söyledi. Yetkililerle görüşüldüğünü belirten Yavuz, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüşerek izin talep etmek istediğini ifade etti. Sözleri özetle şöyle:

Ben zaten bu aracı kara yolunda sürmüyorum. Bu araçla köy yollarında, fındık bahçelerine gidiyorum; aracı tarım işlerinde römorkla da kullanıyorum. Buna emek verdim; Türkiye’yi Formula yarışlarında temsil ettim.

Yavuz, yetki verilmezse aracını yakmayı düşündüğünü de dile getirdi.

Jandarma tutanağı sonrası araç işlemi sürerken Yavuz, yetkililerden destek beklediğini ve yasal statü konusunda açıklık talep ettiğini bildirdi. Yetkililerin araçla ilgili idari yaptırım uygulama hakkı bulunuyor.