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    Trakya ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

    Trakya ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
    • AA
    • 02.07.2021 - 03:24
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    Trakya ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

    SU BASKINI UYARISI

    Bu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Trakya ile Çanakkale nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor #1

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