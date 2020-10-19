TSK için yetiştirilen 12 farklı ırktan köpekler, 7 branşta aldığı zorlu eğitimin ardından görev yapacakları askeri birliklere gönderiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri, Gemlik’te bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor.

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

7 BRANŞTA EĞİTİM ALIYORLAR

Köpeklere; arama-kurtarma, devriye, iz takip, keşif, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın arama branşlarında eğitim veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, daha sonra görev yapacakları askeri birliklere sevk ediliyor.

Köpeklerin sağlık durumu ise Hayvan Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde Askeri Veteriner Hekimler tarafından titizlikle inceleniyor.

TSK'nın eğitimli köpekleri, zorlu süreçten geçiyor

"EĞİTİLMİŞ KÖPEK İHTİYACI KARŞILANIYOR"

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Melih Sayın, "Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve bağlı birliklerin eğitilmiş köpek ihtiyacını karşılamaktadır." dedi.