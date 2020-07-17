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    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi

    15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanların af edilmesi gerektiğini savunan Yaramış, tepkilerden sonra özür açıklaması yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 16:52
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    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi

    15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinde 4 yıl geçti...

    Bu kapsamda 2 gün önce tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi.

    Bu etkinlerin biri de Afyon'da gerçekleşti

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle Afyon'da 15 Temmuz'u Anlamak Paneli düzenlendi.

    Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, acıların hala yürekleri sızlattığı dönemde tepkilere neden olan bir açıklama yaptı.

    "SAHİP ÇIKMAMIZ, KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

    Yaramış, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor." ifadeleriyle darbecilere af istedi.

    ÖZÜR AÇIKLAMASI

    Ahmet Yaramış tepkilerin ardından Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

    Açıklamalarının kurumu değil kendisini bağladığını ifade eden Yaramış “Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim” dedi.

    Yaramış'ın açıklaması şu şekilde:

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi #1

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, darbecilere af istedi ViDEO

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi #2

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, darbecilere af istedi HABERİ

    TTK Başkanı Ahmet Yaramış, açıklamaları için özür diledi #3

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