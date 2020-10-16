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    Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı

    Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi.
    • REUTERS
    • 16.10.2020 - 23:37
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    Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı

    Türk istihnaratı ülke içinde bir BAE ajanını yakaladı.

    Reuters'a açıklama yapan üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek, "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır.

    YÖNETEN BİRDEN ÇOK GÖREVLİNİN DE İSMİ DEŞİFRE EDİLDİ

    Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.

    Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.

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