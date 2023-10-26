Türk Telekom kullanıcıları, Türkiye'nin bir sonraki yüzyılına mesaj bırakabilecek Türk Telekom, gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen kullanıcıların sözlerini yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı'nın bailangıcı ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılına girerken, Türk şirketleri de bu ruhu sonraki nesillere taşımak amacıyla farklı etkinliklere imza atıyor.



Türk Telekom'un "Yüzyıllık Söz" projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100'ü arayarak ya da SMS ile mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki yüzyılına seslenme imkanı bulacak.

"Türk Telekom ile gelecek nesillere bire söz bırak"

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak" mottosuyla gerçekleştirilen projede, Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayan Türk Telekom, gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak.