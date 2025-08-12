Türkiye merkezli ambalaj devi konkordato ilan etti! Samsung ve Ülker’e üretim yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer alan Ceren Packs, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok büyük markaya ambalaj üretimi yapan firmanın, konkordato kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

2003 yılından bu yana ofset baskılı karton ambalaj alanında faaliyet gösteren firma, Ülker, Samsung, Fakir ve Bebeto gibi tanınmış markaların yanı sıra farklı sektörlerdeki pek çok şirkete de üretim yapıyordu.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda Ceren Ofset ve Matbaacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile aynı grupta yer alan Kalkan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği belirtildi.

Karar kapsamında üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Bu süre zarfında firmalar aleyhine her türlü icra, haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak.

Aynı zamanda mahkeme, konkordato ilanından önce düzenlenen çeklerin ibrazında “konkordato sürecinde” ibaresi düşülmesine hükmetti.

3 aylık geçici mühlet sürecinin dolmasının ardından bir sonraki duruşmanın 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.