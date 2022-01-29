Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı oldu

Ankara'da ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finalde

Gaziantep’te ambulans gecikti diye güvenlik görevlilerini darbettiler

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaptığı konuşma

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