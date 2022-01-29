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    Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

    Türkiye ile Sırbistan Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 06:30
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    Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

    TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    KANUNUN HÜKÜMLERİ CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

    TBMM Genel Kurulunda 20 Ocak'ta kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

    Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete de #1


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