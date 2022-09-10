Türkiye turu hayaliyle Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi

Samsun'da oturan 66 yaşındaki emekli postacı Mehmet Ersoy Binali, Türkiye turu hayalini gerçekleştirmek için Samsun'dan Hakkari'ye bisikletle gitti.

20 gün önce Samsun'dan yola çıkan emekli postacı Mehmet Ersoy Binali, hayalini kurduğu bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçirdi.

Kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye ulaşan Binali, mesleğinden dolayı yıllardır bisiklet sürdüğünü, emekli olduktan sonra da bu tutkusunun devam ettiğini söyledi.

Bisiklet tutukunlarını Hakkari'ye davet etti

İzmir Ata Yahşi Doğa Spor Kulübünün de yöneticisi olan Binali, kentin doğasına, insanına hayran kaldığını belirterek, tüm bisiklet tutkunlarını Hakkari'ye davet etti.

AA'nın haberine göre bisikletiyle 5 yıldır Türkiye turları düzenlediğini anlatan Binali, şöyle konuştu:

"Ülkemin insanları gönül gözlerini açsınlar"

"Son turumu, kulübümüzün sporcusu olan ve bir süre önce trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Ata Yahşi'nin adına yaptım. 20 günden bu yana yoldayım, 1090 kilometre yol geldim. Buradan Başkale, Tatvan ve Muş üzerinden Samsun'a gitmeyi düşünüyorum. Hakkari çok merak ettiğim bir yer. Ülkemin insanlarından şunu istiyorum, gönül gözünü açsınlar. Hakkari'ye gelsinler, buranın cennet olduğunu görsünler. Hakkari, dağları ve doğasıyla ülkemin en güzel yerlerinden biri. Hakkari'ye geldiğimde kendimi Artvin'de hissettim. Doğası benziyor. Kentte yaşayan güzel insanların sıcaklığını gördüm. Gelecek yıl daha fazla arkadaşla gelmeyi düşünüyorum."