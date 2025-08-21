Türkiye’de bir ilk: Bu otopark üç bin hanenin elektriğini karşılıyor!

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında dev bir adım daha atıyor. Artan enerji ihtiyacını çevre dostu çözümlerle karşılamak isteyen ülkemiz, havalimanı gibi yoğun enerji tüketiminin gerçekleştiği alanlarda da güneşten maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda TAV Havalimanları tarafından Milas-Bodrum Havalimanı’nda hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, Türkiye’nin enerji dönüşümünde dönüm noktası niteliğinde.

Havalimanının otopark alanına kurulan 6,65 MW gücündeki dev sistem, sadece çevreci yapısıyla değil aynı zamanda “Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otoparkı” unvanıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

3 BİN HANENİN YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Söz konusu bu sistemin yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üretmesiyle birlikte 3 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılamasına olanak sağlıyor.

11 bin 252 adet son teknoloji Topcon panelin kullanıldığı bu proje, sadece enerji üretimiyle değil, modern altyapı düzenlemeleriyle de öne çıkıyor.

Aydınlatma, kamera sistemleri, yeni yürüyüş yolları ve engelli otopark alanlarıyla yolculara daha güvenli ve konforlu bir ortam sunan tesis, geleceğin havalimanı standartlarını bugünden uygulamaya başladı.

Milas-Bodrum Havalimanı’nda yükselen bu güneş enerjili otopark, hem sürdürülebilir enerji vizyonunun hem de yolcu memnuniyetine verilen önemin simgesi olarak görülüyor.