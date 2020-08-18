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    Türkiye'de orman yangınları bitmiyor

    Türkiye'de orman yangınları bitmiyor

    Yaz aylarının gelmesiyle başlayan orman yangınlarının ağırlıklı nedeni mangal olurken, ağustos ayının ilk 18 gününde 181 orman yangını meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 12:51
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    Türkiye'de orman yangınları bitmiyor

    Türkiye'nin yaz aylarında kanayan yarası orman yangınları...

    Havaların ısınmasıyla birlikte kendini doğaya atanların tedbirsizliğinden kaynaklı Türkiye'nin ciğerleri tahribata uğruyor.

    Özellikle yaz turizminin yaygın olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınların bilinçli olarak çıkarıldığı ya da insani hatadan çıktığı tahmin edilir.

    Ancak açıklanan verilere göre, çıkan orman yangınlarının çoğu mangalcılardan kaynaklı.

    Türkiye de orman yangınları bitmiyor #1

    SADECE 18 GÜNDE 181 ORMAN YANGINI

    Orman yangınlarıyla ilgili açıklanan veriler, bilançonun ağırlığını gözler önüne serdi.

    Verilere göre 2020'de çıkan 197 yangının 181'i, Ağustos'un ilk 18 gününde meydana geldi.

    Türkiye de orman yangınları bitmiyor #2

    Türkiye de orman yangınları bitmiyor #3

    Türkiye de orman yangınları bitmiyor #4

    İzmir'deki orman yangınının sebebi mangal çıktı HABERİ

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