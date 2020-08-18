Türkiye'de orman yangınları bitmiyor

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan orman yangınlarının ağırlıklı nedeni mangal olurken, ağustos ayının ilk 18 gününde 181 orman yangını meydana geldi.

Türkiye'nin yaz aylarında kanayan yarası orman yangınları...

Havaların ısınmasıyla birlikte kendini doğaya atanların tedbirsizliğinden kaynaklı Türkiye'nin ciğerleri tahribata uğruyor.

Özellikle yaz turizminin yaygın olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınların bilinçli olarak çıkarıldığı ya da insani hatadan çıktığı tahmin edilir.

Ancak açıklanan verilere göre, çıkan orman yangınlarının çoğu mangalcılardan kaynaklı.

SADECE 18 GÜNDE 181 ORMAN YANGINI

Orman yangınlarıyla ilgili açıklanan veriler, bilançonun ağırlığını gözler önüne serdi.

Verilere göre 2020'de çıkan 197 yangının 181'i, Ağustos'un ilk 18 gününde meydana geldi.

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