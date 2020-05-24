Türkiye'de sessiz bayram

Koronavirüs nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı 81 ilde buruk geçiyor.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini gösterirken, salgınla mücadele kapsamında Türkiye diğer ülkelere göre büyük bir başarı gösteriyor.

Alınan tedbirler karşılığında ölü ve vaka sayılarındaki durum her geçen gün iyiye gidiyor.

Ramazan Bayramı ise koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor.

RAMAZAN BAYRAMI EVLERDE KARŞILANDI

Salgın nedeniyle Arife gününde başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber vatandaşlar, bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.

Cemaatle birlikte camilerde bayram namazı kılınmazken, aile ve akraba ziyaretleri ise yapılmadı.

ÇOCUKLAR BU BAYRAM ŞEKER TOPLAMADI

Koronavirüs nedeniyle bayram namazı ve kutlamaları ile asırlardır uygulanan aile büyüklerini ziyaret etme ve el öpme, misafir karşılama ve ikramda bulunma, bayramlık kıyafet giyinme, çocuklara şeker ve harçlık verme gibi daha birçok gelenek bu bayramda gerçekleşmedi.

Çocuklar bu bayramda kapı kapı dolaşarak şeker toplamazken, sokaklar sessizliğe büründü.

Her bayram ve arifesinde büyük bir hareketliliğin yaşandığı mezarlıklar ise bu yıl boş kaldı.