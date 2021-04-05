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    Türkiye'deki havalimanlarında ultraviyole ışınlı hijyen dönemi

    Türkiye'deki havalimanlarında ultraviyole ışınlı hijyen dönemi

    Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Çanakkale ve Trabzon'daki havalimanlarında ultraviyole ışınlarıyla sterilizasyon sağlayan cihazlar hizmete alındı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 04:15
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 04:30
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı etkin önlemlere bir yenisini daha ekledi.

    Havalimanlarında x-ray cihazlarından geçen yolcu bagajları ve yürüyen merdiven el tutma bantlarının sterilizasyonunu sağlayan cihazların kullanımına başlandı.

    TÜBİTAK GELİŞTİRDİ

    TÜBİTAK'ın Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen cihazlar, DHMİ tarafından işletilen havalimanı terminallerinin fiziki koşulları ve yolcu istatistiksel verileri dikkate alınarak, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Çanakkale ve Trabzon'da hizmete alındı.

    Türkiye deki havalimanlarında ultraviyole ışınlı hijyen dönemi #1

    CİHAZLAR KURULDU

    Bu havalimanlarında, 20 tünel tipi ve 27 yürüyen merdiven-bant ultraviyole sterilizasyon cihazı kuruldu.

    Salgınla mücadele açısından uluslararası havalimanlarındaki ilk uygulamalardan biri olan sistemi oluşturan cihazların testleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

    Türkiye deki havalimanlarında ultraviyole ışınlı hijyen dönemi #2

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