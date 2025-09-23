Türkiye’nin enerji devi iflas bayrağını çekti! 49 yıllık devir kapandı

Türkiye’nin en köklü şirketleri arasında yer alan ve enerji sektörünün öncüleri arasında yer alan Oskar Holding iflas ettiğini duyurdu.

Enerji ve inşaat sektöründe 49 yıldır boy gösteren şirketin iflası sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi gibi dev projelerde imzası olan enerji devinin 49 yıllık devri kapatması gündemde bomba etkisi yarattı.

49 YILLIK DEVİR KAPANDI

1976 yılında kurulan ve yarım asra yakın süredir faaliyet gösteren Oskar Holding, bir süredir devam eden borçları yüzünden konkordato ilan etmişti. Ancak şirketin bu son çabası sonuçsuz kaldı.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu, şirket yönetiminin borçlarını ödeyemeyeceğine hükmederek, holdingin iflasına karar verildi.

Şirketin toplam borcunun 2 milyar TL’yi aştığı belirtilirken, bu borç yükü karşısında konkordato talebinin yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

İflas kararı, yalnızca ana holdingi değil, aynı zamanda Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi gibi grup bünyesindeki tüm şirketleri de kapsıyor.