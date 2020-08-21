Dolar
7.2297
-0.929%
Euro
8.5789
-0.9204%
Altın
1945.75
-0.0652%
Borsa
1126.8
0%
G. Altın
453.306
-0.7976%
Bitcoin
85640.22
-2.1027%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C
    Türkiye'nin gözü kulağı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede

    Türkiye'nin gözü kulağı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin 1 ay önce tespit edilen doğalgaz rezervleri olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 09:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin gözü kulağı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ülkemize müjdemiz var diyerek "Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği müjde ise Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar tarafından doğalgaz olduğu duyuruldu.

    Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Karadeniz'de ciddi gaz rezervleri bulduğunu ve bu gaz ticari olarak çıkarılabiliyorsa ülkenin enerji bağımlılığını azaltabileceğini söylendi.

    1 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ

    Reuters'a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Temmuz ayı sonundan bu yana Karadeniz'de Ereğli açıklarında Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede çalışma yapıyordu.

    Bulunan doğalgaz 1 ay önce bulunurken emin olunması için 1 ay boyunca birçok testten geçti.

    Türkiye nin gözü kulağı Erdoğan ın açıklayacağı müjdede #1

    Görüş Bildir