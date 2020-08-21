Türkiye'nin gözü kulağı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin 1 ay önce tespit edilen doğalgaz rezervleri olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ülkemize müjdemiz var diyerek "Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği müjde ise Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar tarafından doğalgaz olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Karadeniz'de ciddi gaz rezervleri bulduğunu ve bu gaz ticari olarak çıkarılabiliyorsa ülkenin enerji bağımlılığını azaltabileceğini söylendi.

1 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Temmuz ayı sonundan bu yana Karadeniz'de Ereğli açıklarında Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede çalışma yapıyordu.

Bulunan doğalgaz 1 ay önce bulunurken emin olunması için 1 ay boyunca birçok testten geçti.