Türkiye'nin saklı cenneti: UNESCO burayı gözü gibi koruyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'ın binlerce yıllık kültürel mirasının kalbinde yer alan Hevsel Bahçeleri, her yıl ekim-kasım aylarında doğanın eşsiz bir sahnesine dönüşüyor.

Dicle Nehri'nden yükselen nemin sabahın erken saatlerinde, geceleyin hızla soğuyan havayla buluşması bahçeleri adeta masalsı bir perde gibi örten beyaz bir sis denizi oluşturuyor.

Bu olağanüstü doğa olayı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel'in hem ekolojik hem de estetik değerini bir kez daha görünür kılıyor.

Hevsel Bahçelerinde görülen bu karakteristik sis, Dicle Vadisi'nde oluşan yamaç ve vadi sisi tipi bir meteorolojik olayla şekilleniyor.

Gece boyunca hızla soğuyan hava, nehirden yükselen nemle birleşerek çiy noktasına ulaşıyor yoğunlaşan su buharı gün doğumuyla birlikte bahçeleri neredeyse bulutlarla sarılmış bir manzaraya dönüştürüyor. Bu durum, yalnızca bölgenin ekosistemine özgü bir zenginlik sunmakla kalmıyor aynı zamanda fotoğrafçılar için eşsiz bir çalışma alanı meydana getiriyor.