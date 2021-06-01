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    Türkiye'ye gelen yolculardan PCR testi istenecek

    Türkiye'ye yapılacak yolculuklardan en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi istenecek. Aşı olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 05:39
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    Türkiye'ye gelen yolculardan PCR testi istenecek

    Türkiye’ye yurt dışından gelen uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran itibarıyla yeni kararlar alındı.

    EN FAZLA 72 SAAT ÖNCE NEGATİF PCR TEST SONUCU GEREKİYOR

    Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişilerden ve bu ülkelerde son 14 günde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucu talep edilecek.

    Bu ülkelerden gelen kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

    AŞI YAPTIRAN YA DA HASTALIĞI GEÇİRENLERDEN PCR TESTİ İSTENMEYECEK

    Türkiye’ye girişte bu ülkelerin dışından gelen ve en az 14 gün önce aşı yaptırmış ya da son 6 ay içinde koronavirüs hastalığı geçirmiş olan kişilerden PCR testi istenmeyecek.

    Bu ülkelerden Türkiye'ye gelen yolculardan aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgeleri  ibraz edemeyen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

    Türkiye ye gelen yolculardan PCR testi istenecek #1

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