Türkiye'ye giriş yaptı: İstanbul ve çevresi dikkat! Arka arkaya patlayacak... Mezosiklon, Türkiye'ye giriş yaptı. Ege'den giren siklonunun ucu bu gece 03.00'ten itibaren ve salı gün boyunca İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya hattına yayılacak.