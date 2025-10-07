Abone ol: Google News

Türkiye'ye giriş yaptı: İstanbul ve çevresi dikkat! Arka arkaya patlayacak...

Mezosiklon, Türkiye'ye giriş yaptı. Ege'den giren siklonunun ucu bu gece 03.00'ten itibaren ve salı gün boyunca İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya hattına yayılacak.

Yayınlama Tarihi: 07.10.2025 09:06
Mezosiklon; konvektif bir fırtınanın içinde, çapı yaklaşık 3 ila 16 kilometre arasında değişen bir hava girdabı.

Türkiye'ye 6 Ekim'de giriş yapan hava olayı, üç dalgada etkili olacak.

Yurdun birçok kesimi yağmurlu ve rüzgarlı havaya uyanırken, salı günü için uyarılar geldi.

Hava Forum, paylaşımında İstanbul ve çevresini uyardı.

ŞİMŞEK UYARISI

-Ege'den giren siklonunun ucu bu gece 03.00'ten itibaren ve salı gün boyunca İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya hattına yayılacak.

-Siklonun ikinci dalgası Salı günü İzmir, Aydın, Muğla (özellikle Marmaris-Fethiye); öğleden sonra ise Isparta, Antalya hattında etkili olacak. Arka arkaya şimşekler patlayacak. Gök gürleyecek.

