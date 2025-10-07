Türkiye'ye giriş yaptı: İstanbul ve çevresi dikkat! Arka arkaya patlayacak...

Mezosiklon; konvektif bir fırtınanın içinde, çapı yaklaşık 3 ila 16 kilometre arasında değişen bir hava girdabı.
Türkiye'ye 6 Ekim'de giriş yapan hava olayı, üç dalgada etkili olacak.
Yurdun birçok kesimi yağmurlu ve rüzgarlı havaya uyanırken, salı günü için uyarılar geldi.
Hava Forum, paylaşımında İstanbul ve çevresini uyardı.
ŞİMŞEK UYARISI
-Ege'den giren siklonunun ucu bu gece 03.00'ten itibaren ve salı gün boyunca İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya hattına yayılacak.
-Siklonun ikinci dalgası Salı günü İzmir, Aydın, Muğla (özellikle Marmaris-Fethiye); öğleden sonra ise Isparta, Antalya hattında etkili olacak. Arka arkaya şimşekler patlayacak. Gök gürleyecek.
-Siklonun ikinci dalgası Salı günü İzmir, Aydın, Muğla (özellikle Marmaris-Fethiye); öğleden sonra ise Isparta, Antalya hattında etkili olacak. Arka arkaya şimşekler patlayacak.