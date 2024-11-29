Türkiye'yi resmen saracak! 2 gün burnunuzu kapatın; Her yer kötü kokacak...

Yağmur Dinç

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi ve pazar günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verildi.

Hava Forum hesabı da yaptığı paylaşımla puslu havaya dikkat çekti.

AZOT DİOKSİT UYARISI

Paylaşımda, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüksek basıncın da etkisiyle azot dioksit oranında artış gözlemliyoruz. Azot dioksit, puslu ve kokulu bir hava yapıyor" denildi.

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzer. Keskin, öksürüğe yol açan bir kokusu var.