Tuzla'da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üzerine kardan adam yapıp trafikte dolaştı.

Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.

"BEKLENEN KAR GELDİ, HATTA GEÇİYOR"

Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

Tuzla'da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi - Video