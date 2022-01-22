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    Tuzla'da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi

    Tuzla'da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üzerine kardan adam yapıp trafikte dolaştı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 01:50
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 02:24
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    Tuzla'da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi

    Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.

    "BEKLENEN KAR GELDİ, HATTA GEÇİYOR"

    Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

    Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

    Tuzla'da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi - Video

    Tuzla da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi #1

    Tuzla da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi #2

    Tuzla da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi #3

    Tuzla da aracının üstüne kardan adam yapıp trafikte gezdirdi #4


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