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    Tuzla'da yaklaşık 1 ton çürümüş balık yakalandı

    Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 11:47
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    Tuzla'da yaklaşık 1 ton çürümüş balık yakalandı

    İstanbul'un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak’ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta ekiplerine şikayette bulundu.

    Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, koku gelen depoya geldiler. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağırılarak incelemelerde bulunuldu.

    BALIKLAR İMHA EDİLDİ

    Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık yakalandı. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi.

    Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Tuzla da yaklaşık 1 ton çürümüş balık yakalandı #1

    Tuzla da yaklaşık 1 ton çürümüş balık yakalandı #2

    Tuzla da yaklaşık 1 ton çürümüş balık yakalandı #3

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