Uluabat’ta kaçak bungalovlar gölün ortasında kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde, göl sularının taşması sonrası günler geçmesine rağmen su seviyesi düşmedi. Yağışların ardından göl kotunun yaklaşık 10 metre yükseldiği belirtilirken, kıyı kesimleri aşan sular mahalle içine kadar ilerledi.

Onlarca bungalov, hobi evi ve tiny house su altında kalırken bazı bağlantı yolları ulaşıma kapandı. Karacabey Ovası’ndaki ekili tarım arazileri de taşkından olumsuz etkilendi.

YASAKLI HAVZADA YAPILAN YAPILAR SULARA TESLİM OLDU

Göl havzası olarak bilinen ve yapılaşmaya kapalı alanlarda inşa edilen bazı tatil amaçlı yapılar, suyun yükselmesiyle adeta gölün ortasında kaldı. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalara botlarla gidilebildiği öğrenildi.

Mahallede su basan alanlarda ördeklerin yüzdüğü görülürken bazı vatandaşlar, evlerini ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bölge, taşkının ardından gölün doğal bir uzantısına dönüştü.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Taşkından etkilenen tiny house sahiplerinden Tekin Berkdemir, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

10 yıldır bu şekilde gelmemişti. 2 yıl önce su yükseldi ama bu kadar değildi. Bu sene ummadığımız gibi her tarafı bastı. Hayvanlar, tavuklar sular altında kaldı, birçok hayvanım öldü. Köpeklerimi ancak yukarı çekebildim. Her gün gelip kontrol ediyorum, su yükseldikçe hayvanları daha güvenli yerlere alıyorum.

Bazı vatandaşların hayvanlarını beslemek için beline kadar suya girmek zorunda kaldığı öğrenildi.

TAŞKININ BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki taşkın, drone ile havadan da kaydedildi. Görüntüler, gölün genişleyerek yeni bir kıyı hattı oluşturduğunu ortaya koydu. Su ortasında kalan bungalovlar ve tiny house’lar, sinema sahnelerini aratmayan kareler oluşturdu.

Bölge halkı, suyun çekilmesini beklerken geçici çözümlerle günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor.