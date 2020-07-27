Dolar
6.8569
0.1299%
Euro
8.0632
1.0096%
Altın
1943.15
2.1887%
Borsa
1196.24
0.3543%
G. Altın
426.835
1.9095%
Bitcoin
71350.27
7.8713%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı

    Bursa'da arkadaşıyla birlikte Uludağ'a tırmanan genç, yükseklik korkusu nedeniyle mahsur kaldı. Genci, AFAD ekipleri kurtardı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 15:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde amatör dağcılık yapan Yaşar Acet (37), 28 yaşındaki arkadaşı Ozan Çetin ile birlikte Uludağ'a tırmanışa geçti.

    Bir süre sonra Ozan Çetin yükseklik korkusu nedeniyle daha fazla ilerleyemedi.

    AŞAĞI İNEMEDİ

    Arkadaşının geri dönmesini istediği Ozan Çetin, aşağı da inemedi. Bunun üzerine Yaşar Acet, polise haber verdi.

    Telefonla Yaşar Acet'le görüşen ekipler, konum bilgilerine ulaştıktan sonra AFAD ekipleri ile birlikte bölgeye gitti.

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı #1

    PANİKLEDİ, POLİS VE AFAD KURTARDI

    Yardım almak için aşağı inen Yaşar Acet, yolda karşılaştığı ekiplerle birlikte mahsur kalan Ozan Çetin'in yanına çıktı.

    Panik yapan Ozan Çetin, AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla indirildi.

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı #2

    “DAĞCILIĞA DEVAM EDECEĞİM”

    Kurtarıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Çetin, dağcılık yapmaya devam edeceğini belirterek, “Arkadaşımla beraber trekinge çıkmıştık. Başım döndü, devam edemeyeceğimi anlayınca yardım istedim. AFAD ekibi geldi kurtardı. İlk başta bir korkum oldu, başım döndü ve gözüm karardı. Çıktık ama aşağı inemedik. Öyle olunca yardım istedim. Dağcılık yapmaya devam edeceğim ama artık daha güvenli yollardan çıkacağım.” dedi.

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı #3

    Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen Yaşar Acet ve Ozan Çetin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı #4

    Uludağ’a tırmandı, korkudan mahsur kaldı #5

    Görüş Bildir