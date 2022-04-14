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Ümraniye'de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü

Ümraniye'de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü

Atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. O anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.