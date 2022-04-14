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    Ümraniye'de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü

    Atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. O anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.
    • 14.04.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:31
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    Ümraniye'de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü

    Görüntüler İstanbul’un Ümraniye ilçesinden…

    Kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

    O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti.

    Çocuğu oturttu, arabayı çekti

    DHA’da yer alan habere göre çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı.

    O anlar, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Ümraniye'de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü VİDEO

    Ümraniye de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü #1

    Ümraniye de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü #2

    Ümraniye de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü #3

    Ümraniye de kağıt toplayıcı çocuğun arabasını çeken sürücü #4


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