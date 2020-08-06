Üniversitelere tercih süreci başladı

Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Sınava giren üniversite adayları 14 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Üniversitelere geçiş sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi bugün başlıyor. 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan süreçte, Temel Yeterlilik Testi'nden en az 150, Alan Yeterlilik Testi'nden en az 170 puan alan adaylar, tercih yapabilecek.

845 BİN 909 KONTENJAN VAR

Bu yıl uzaktan eğitim dahil olmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programlarında 845 bin 909 kontenjan var.

Devlet üniversiteleri kontenjanı, okul birincileri hariç toplam 651 bin 885 olarak belirlendi.

Vakıf üniversitelerinde ise toplam kontenjan sayısı 168 bin 150.





ECZACILIK VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLK KEZ BAŞARI SIRALAMASI UYGULANACAK

Bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliğinde başarı sıralaması uygulanacak.

Ezcacılık için en düşük başarı sıralaması 100 bin, diş hekimliği için 80 bin olarak belirlendi.

Hukuk fakültelerinde 190 bin olan başarı sırası şartı da 125 bine çekildi.

SONUÇLARIN NE ZAMAN AÇIKLANACAĞI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Tercih işlemleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Ancak üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Kayıt hakkı kazananalar için elektronik kayıtlar, 29 Ağustos-2 Eylül, Üniversiteye giderek kayıtlar ise 31 Ağustos 4 Eylül arasında olacak.



