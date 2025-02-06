Ünlü senarist Mehmet Bozdağ Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi

İHA

Haftalardır gündemde olan en popüler ünlü isimleri menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

Menajer Ayşe Barım, daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında birçok oyuncu 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

SENARİST MEHMET BOZDAĞ DA İFADE VERDİ

Son olarak senarist Mehmet Bozdağ da 'bilgi sahibi' sıfatıyla bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi..

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