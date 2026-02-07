Uşak’ta dere taşkını: Tarım arazileri ve iş yerleri sular altında kaldı Uşak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından Değirmendere Deresi taştı. Taşkın sonucu tarım alanları zarar görürken, sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Göster Hızlı Özet Uşak'ta sağanak yağış sonrası Değirmendere Deresi taştı.

Taşkın, çevredeki tarım arazileri ve sanayi tesislerini etkiledi.

Ekipler su taşkınını önlemek ve suyu tahliye etmek için çalışma yürütüyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Uşak’ta gün boyu etkisini sürdüren yağışlar, Değirmendere Deresi’nde taşkına yol açtı. Dere yatağından taşan sular, çevredeki tarım arazileri ile sanayi tesislerini etkiledi. TAŞKIN TARIM ALANLARINDA BAŞLADI Yağışların artmasıyla birlikte Değirmendere Deresi’nde debi hızla yükseldi. Su seviyesinin dere yatağını aşmasıyla taşkın meydana gelirken, ilk olarak dereye yakın konumdaki tarım arazileri sular altında kaldı. SANAYİ BÖLGESİNDE SU BASKINI Tarım alanlarında biriken suyun ilerlemesiyle Fevzi Çakmak Mahallesi’nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölge de taşkından etkilendi. Mahallede faaliyet gösteren bazı tekstil fabrikaları ve atölyelerde su baskınları yaşandı. EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA BAŞLATTI İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. DSİ ekipleri dere yatağında taşkını önlemeye yönelik müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri su basan iş yerlerinde tahliye ve su tahliye çalışmalarını sürdürdü. İç Haber Haberleri İzmir’de yağmur sonrası güneş yüzünü gösterdi, sahiller doldu

